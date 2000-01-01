Муфтеев Насретдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муфтеев Насретдин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

13.04.1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Муфтиев Ахкаметдин

Мать: ?

Смерть
13.04.1945
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