Трофимова Евдокия
Место рождения
Дата рождения1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1882 ст.
Дочь: Иванова Екатерина
Отец ребёнка: Сергеев Иван
Рождение ребёнка
14.11.1884 ст.
Дочь: Иванова Варвара
Отец ребёнка: Сергеев Иван
Рождение ребёнка
08.10.1887 ст.
Дочь: Иванова Зинаида
Отец ребёнка: Сергеев Иван
Рождение ребёнка
01.03.1891 ст.
Дочь: Иванова Ксения
Отец ребёнка: Сергеев Иван
Рождение ребёнка
15.04.1894 ст.
Дочь: Иванова Галина
Отец ребёнка: Сергеев Иван
Рождение ребёнка
17.07.1897 ст.
Сын: Иванов Илья
Отец ребёнка: Сергеев Иван
Крещение
29.06.1901 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крестила Марфу родители-Григорий Сергеев, Пелагея Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергеев Иван
Смерть
Неизвестно