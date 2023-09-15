Трофимова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова Евдокия

Место рождения

Алексейково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексейково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
20.11.1882 ст.

Дочь: Иванова Екатерина

Отец ребёнка: Сергеев Иван

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.11.1884 ст.

Дочь: Иванова Варвара

Отец ребёнка: Сергеев Иван

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
08.10.1887 ст.

Дочь: Иванова Зинаида

Отец ребёнка: Сергеев Иван

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.03.1891 ст.

Дочь: Иванова Ксения

Отец ребёнка: Сергеев Иван

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
15.04.1894 ст.

Дочь: Иванова Галина

Отец ребёнка: Сергеев Иван

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
17.07.1897 ст.

Сын: Иванов Илья

Отец ребёнка: Сергеев Иван

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крещение
29.06.1901 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крестила Марфу родители-Григорий Сергеев, Пелагея Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Иван

Смерть
Неизвестно
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