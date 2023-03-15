Терновая Гарпина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терновая Гарпина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Терновой Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Терновой Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Терновой Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Терновой Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Терновой Фёдор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терновой Фёдор Иванович

Смерть
Неизвестно
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