Архиреев Иван Михайлович
Место рождения
Дата рожденияДо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889
Отец: Архиреев Михаил Павлович
Мать: ?
Рождение ребёнка
03.11.1906
Дочь: Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: Архиреева Пераскева Семёновна
Рождение ребёнка
22.11.1907
Сын: Архиреев Александр Иванович
Мать ребёнка: Архиреева Пераскева Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно