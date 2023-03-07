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Архиреев Иван Михайлович

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889

Отец: Архиреев Михаил Павлович

Мать: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.11.1906

Дочь: Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: Архиреева Пераскева Семёновна

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.11.1907

Сын: Архиреев Александр Иванович

Мать ребёнка: Архиреева Пераскева Семёновна

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архиреева Пераскева Семёновна

Смерть
Неизвестно
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