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Погудин Михей Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шарапов Иван Деомидов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1792

Сын: Погудин (шарапов) Авраам Михеев

Мать ребёнка: Погудина Ирина Ефимовна

Отбегаловской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погудин Венедикт Михеев

Мать ребёнка: Погудина Ирина Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погудина Евфимия Михеева

Мать ребёнка: Погудина Ирина Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погудин Прокопий Михеев

Мать ребёнка: Погудина Ирина Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погудин Георгий Михеев

Мать ребёнка: Погудина Ирина Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погудина Домнина Михеева

Мать ребёнка: Погудина Ирина Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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