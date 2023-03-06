Погудин Михей Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шарапов Иван Деомидов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1792
Сын: Погудин (шарапов) Авраам Михеев
Мать ребёнка: Погудина Ирина Ефимовна
Отбегаловской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Погудина Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погудина Евфимия Михеева
Мать ребёнка: Погудина Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Погудина Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Погудина Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погудина Домнина Михеева
Мать ребёнка: Погудина Ирина Ефимовна
Смерть
Неизвестно