Смирнов Евгений Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Евгений Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1949

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1923 г.р.

Дети

1983 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1949

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Смирнова Вера Александровна

Рождение ребёнка
03.06.1983

Сын: Смирнов Павел Евгеньевич

Мать ребёнка: Смирнова Марина Аркадьевна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Марина Аркадьевна

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