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Непряхин Алексей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Непряхин Дмитрий Ильич

Мать: Непряхина Параскева Васильевна

Бракосочетание
28.01.1887

Жена: Рощина Параскева Кузьминична

Рождение ребёнка
07.01.1888

Дочь: Непряхина Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Рощина Параскева Кузьминична

Рождение ребёнка
03.02.1889

Дочь: Непряхина Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Рощина Параскева Кузьминична

Рождение ребёнка
02.04.1890

Сын: Непряхин Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Рощина Параскева Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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