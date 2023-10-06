Непряхин Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
28.01.1887
Рождение ребёнка
07.01.1888
Дочь: Непряхина Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Рощина Параскева Кузьминична
Рождение ребёнка
03.02.1889
Дочь: Непряхина Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Рощина Параскева Кузьминична
Рождение ребёнка
02.04.1890
Сын: Непряхин Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Рощина Параскева Кузьминична
Смерть
Неизвестно