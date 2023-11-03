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Мелькова Александра Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

06.05.1877

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1835

Дочь: Пелагея Николаева

Отец ребёнка: Мельков Николай Афанасьев

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Мельков Иван Николаев

Отец ребёнка: Мельков Николай Афанасьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Николаева

Отец ребёнка: Мельков Николай Афанасьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельков Николай Афанасьев

Смерть
06.05.1877
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
80 лет, от старости
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