Мелькова Александра Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смерти06.05.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1835
Дочь: Пелагея Николаева
Отец ребёнка: Мельков Николай Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1836
Отец ребёнка: Мельков Николай Афанасьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Николаева
Отец ребёнка: Мельков Николай Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.05.1877
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
80 лет, от старости