Калинина (Ташлыкова) Матрена Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1878
Дата смерти10.08.1907 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1903 ст.
Муж: не указан
Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
29.10.1903 ст.
Сын: Калинин Олимп Иннокентьевич
Отец ребёнка: Калинин Иннокентий Фадеевич
Пешково, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.08.1907 ст.
Умерла от чахотки