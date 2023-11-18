Калинина (Ташлыкова) Матрена Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Ташлыкова) Матрена Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1878

Дата смерти

10.08.1907 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1903 ст.

Муж: не указан

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
29.10.1903 ст.

Сын: Калинин Олимп Иннокентьевич

Отец ребёнка: Калинин Иннокентий Фадеевич

Пешково, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Иннокентий Фадеевич

Смерть
10.08.1907 ст.
Умерла от чахотки
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