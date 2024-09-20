Черевко Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеревко Мария Григорьевна

Черевко Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черевко Алексей Порфирьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черевко Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Черевко Алексей Порфирьевич

Рождение ребёнка
27.07.1954

Дочь: Жучкова (Черевко) Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Черевко Алексей Порфирьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.