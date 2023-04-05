Шмонина (Капитонова) Прасковья (Параскева) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмонина (Капитонова) Прасковья (Параскева) Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1874

Отец: Капитонов Петр

Мать: Капитонова Ульяна Васильевна

Бракосочетание
02.11.1892

Муж: Шмонин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
30.04.1903

Сын: Шмонин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Шмонин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
01.01.1905

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Шмонин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
19.01.1908

Сын: Шмонин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Шмонин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
14.04.1910

Сын: Шмонин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Шмонин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
05.07.1912

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Шмонин Василий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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