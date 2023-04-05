Шмонина (Капитонова) Прасковья (Параскева) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1874
Отец: Капитонов Петр
Бракосочетание
02.11.1892
Рождение ребёнка
30.04.1903
Сын: Шмонин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Шмонин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
01.01.1905
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Шмонин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
19.01.1908
Отец ребёнка: Шмонин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
14.04.1910
Сын: Шмонин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Шмонин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
05.07.1912
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Шмонин Василий Николаевич
Смерть
Неизвестно