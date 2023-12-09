Черноглазова Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноглазова Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1937

Дочь: Болдырева Нина Александровна

Отец ребёнка: Черноглазов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черноглазова Ирина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноглазов Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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