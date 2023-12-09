Черноглазова Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1937
Дочь: Болдырева Нина Александровна
Отец ребёнка: Черноглазов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черноглазова Ирина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черноглазов Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно