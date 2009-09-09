(Моргачёва) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Моргачёва) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1910

Дата смерти

09.09.2009

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1910

Отец: Моргачёв Леонтий

Мать: Моргачёва Клавдия

Рождение ребёнка
27.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крупин Михаил

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупин Михаил

Смерть
09.09.2009
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Домодедово
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