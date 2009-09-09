(Моргачёва) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1910
Дата смерти09.09.2009
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1910
Отец: Моргачёв Леонтий
Мать: Моргачёва Клавдия
Рождение ребёнка
27.11.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крупин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крупин Михаил
Смерть
09.09.2009
Похороны
Неизвестно
Домодедово