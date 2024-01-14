Башкирова (Белякова) Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкирова (Белякова) Тамара Александровна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

08.03.1928

Дата смерти

?.02.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1951

Сын: Башкиров Юрий

Отец ребёнка: Башкиров Владимир

г. Владимир
Рождение ребёнка
12.07.1960

Сын: Башкиров Александр

Отец ребёнка: Башкиров Владимир

Смерть
?.02.1985
г. Владимир
Похороны
Неизвестно
Кладбище возле д. Высоково
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