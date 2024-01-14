Башкирова (Белякова) Тамара Александровна
Место рожденияРоссия
Дата рождения08.03.1928
Дата смерти?.02.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1951
Сын: Башкиров Юрий
Отец ребёнка: Башкиров Владимир
г. Владимир
Рождение ребёнка
12.07.1960
Сын: Башкиров Александр
Отец ребёнка: Башкиров Владимир
Смерть
?.02.1985
г. Владимир
Похороны
Неизвестно
Кладбище возле д. Высоково