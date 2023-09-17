Волостнова Татьяна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волостнова Татьяна Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Качурин Юрий

Мать: Качурина Валентина Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волостнова Ева Алексеевна

Отец ребёнка: Волостнов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волостнова Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Волостнов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филипович Софья Алексеевна

Отец ребёнка: Волостнов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волостнов Алексей

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