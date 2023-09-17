Волостнова Татьяна Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Качурин Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волостнова Ева Алексеевна
Отец ребёнка: Волостнов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волостнова Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Волостнов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филипович Софья Алексеевна
Отец ребёнка: Волостнов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волостнов Алексей