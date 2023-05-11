Шабанова (Болотова) Любовь Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабанова (Болотова) Любовь Антоновна

Место рождения

село Козиха Ордынского района Новосибирской области

Дата рождения

20.06.1899 или 28.06.1899

Дата смерти

28.01.1982

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1899 или 28.06.1899

Отец: Болотов Антон Сергеевич

Мать: Болотова Агриппина Андреевна

село Козиха Ордынского района Новосибирской области
Рождение ребёнка
14.04.1928

Дочь: Шабанова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Шабанов Николай Андреевич

село Козиха Ордынского района Новосибирской области
Смерть
28.01.1982
город Новосибирск
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