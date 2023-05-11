Шабанова (Болотова) Любовь Антоновна
Место рождениясело Козиха Ордынского района Новосибирской области
Дата рождения20.06.1899 или 28.06.1899
Дата смерти28.01.1982
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1899 или 28.06.1899
село Козиха Ордынского района Новосибирской области
Рождение ребёнка
14.04.1928
Дочь: Шабанова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Шабанов Николай Андреевич
село Козиха Ордынского района Новосибирской области
Смерть
28.01.1982
город Новосибирск