Мальгин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальгин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1828 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Мальгин Иван Евграфович

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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