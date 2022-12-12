(Ульдякова) Ольга Терентьевна
Место рождения
Дата рождения08.07.1905
Дата смерти27.03.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1905
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2H-6P2X
Крещение
10.07.1905
Христорождественская церковь
Смерть
27.03.1906
Причина смерти: Infant | От оспы | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2H-XDQR
Похороны
28.03.1906
Христорождественская церковь