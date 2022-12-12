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(Ульдякова) Ольга Терентьевна

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Место рождения

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.07.1905

Дата смерти

27.03.1906

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1905

Отец: Ульдяков Терентий Кузмич

Мать: Ульдякова Евдокия Николаевна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2H-6P2X
Крещение
10.07.1905
Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Христорождественская церковь
Смерть
27.03.1906
Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Infant | От оспы | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2H-XDQR
Похороны
28.03.1906
Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Христорождественская церковь
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