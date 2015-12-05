Ризен Владимир Эрихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ризен Владимир Эрихович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1958

Дата смерти

05.12.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1981

Дочь: Маслова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ризен Александр Владимирович

Мать ребёнка: Тамара Николаевна

Смерть
05.12.2015
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