Ризен Владимир Эрихович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1958
Дата смерти05.12.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1981
Дочь: Маслова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ризен Александр Владимирович
Мать ребёнка: Тамара Николаевна
Смерть
05.12.2015