Ефремов Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1973
Дочь: Ефремова Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Ефремова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефремов Дмитрий
Мать ребёнка: Ефремова Лидия Ивановна
Смерть
Неизвестно