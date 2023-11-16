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Липихина Евгения Олеговна
Липихина Евгения Олеговна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.04.1991
Пол
Женский
Отец
Липихин Олег Александрович
1963 г.р.
Мать
Лушникова Светлана Александровна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1991
Отец:
Липихин Олег Александрович
Мать:
Лушникова Светлана Александровна
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