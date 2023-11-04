Шумейко Кирилл Валериевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумейко Кирилл Валериевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ШЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.2015

Дочь: Шумейко Диана Кирилловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.02.2022

Сын: Шумейко Ярослав Кириллович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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