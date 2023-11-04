Шумейко Кирилл Валериевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.2015
Дочь: Шумейко Диана Кирилловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.02.2022
Сын: Шумейко Ярослав Кириллович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности