Мелёхин Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелёхин Игорь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.?

Дочь: Родионова Алена Игоревна

Мать ребёнка: Мелёхина Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелёхин Маским Игоревич

Мать ребёнка: Мелёхина Ольга Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелёхина Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Игоревна

Мать ребёнка: Мелёхина Ольга Александровна

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