Акилина Михеева
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Михей Иванов
Мать: Евдокия Антипова
Бракосочетание
1854
Муж: Тимофей Стефанов
Рождение ребёнка
1857
Сын: Василий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Стефанов
Рождение ребёнка
13.02.1860
Сын: Авксентий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Стефанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Стефанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия (Евдосья) Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Стефанов
Смерть
Неизвестно