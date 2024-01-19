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Акилина Михеева

Место рождения

Заозерье 1-е, Бельская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Михей Иванов

Мать: Евдокия Антипова

Заозерье 1-е, Бельская волость, Гдовский уезд
Бракосочетание
1854

Муж: Тимофей Стефанов

Рождение ребёнка
1857

Сын: Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Стефанов

Заозерье 1-е, Бельская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
13.02.1860

Сын: Авксентий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Стефанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Стефанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия (Евдосья) Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Стефанов

Смерть
Неизвестно
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