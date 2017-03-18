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Муртазина Ева Альбертовна
Муртазина Ева Альбертовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.03.2017
Пол
Женский
Отец
Муртазин Альберт Наилович
1985 г.р.
Мать
Муртазина Светлана Геннадьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.2017
Отец:
Муртазин Альберт Наилович
Мать:
Муртазина Светлана Геннадьевна
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