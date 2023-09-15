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(Каптович ?) Агрипина Демидовна

Место рождения

Ялча, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

28.05.1843

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Ялча, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
Около 1833

Муж: Мартынович Кондрат Иосифович

Рождение ребёнка
09.04.1838

Дочь: Александра Кондратьевна

Отец ребёнка: Мартынович Кондрат Иосифович

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
28.07.1840

Дочь: Анна Кондратьевна

Отец ребёнка: Мартынович Кондрат Иосифович

Ялча, Червенский район, Минская область
Восприемник
?.02.1841
у Никиты Заголько
Восприемник
?.02.1841
у Никиты Заголько
Рождение ребёнка
14.12.1842

Сын: Мартынович Павел Кондратьевич

Отец ребёнка: Мартынович Кондрат Иосифович

Ялча, Червенский район, Минская область
Смерть
28.05.1843
Ялча, Червенский район, Минская область
Причина смерти: от грудной болезни
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