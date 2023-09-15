(Каптович ?) Агрипина Демидовна
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти28.05.1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1833
Рождение ребёнка
09.04.1838
Дочь: Александра Кондратьевна
Отец ребёнка: Мартынович Кондрат Иосифович
Рождение ребёнка
28.07.1840
Дочь: Анна Кондратьевна
Отец ребёнка: Мартынович Кондрат Иосифович
Восприемник
?.02.1841
у Никиты Заголько
Восприемник
?.02.1841
у Никиты Заголько
Рождение ребёнка
14.12.1842
Сын: Мартынович Павел Кондратьевич
Отец ребёнка: Мартынович Кондрат Иосифович
Смерть
28.05.1843
Причина смерти: от грудной болезни