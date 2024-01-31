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Карпуков Георгий Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1926

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1926

Отец: Карпуков Трофим Григорьевич

Мать: Карпукова Булдакова Манефа Иннокентьевна

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