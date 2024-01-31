Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Карпуков Георгий Трофимович
Карпуков Георгий Трофимович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.05.1926
Пол
Мужской
Отец
Карпуков Трофим Григорьевич
1898 г.р.
Мать
Карпукова Булдакова Манефа Иннокентьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
НО
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1926
Отец:
Карпуков Трофим Григорьевич
Мать:
Карпукова Булдакова Манефа Иннокентьевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия