Георгиади (Старикова) Дарья Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Георгиади (Старикова) Дарья Валерьевна

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

14.10.1987

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
10.02.2006

Муж: Георгиади Григорий Александрович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
13.07.2006

Сын: Георгиади Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Георгиади Григорий Александрович

Рождение ребёнка
16.03.2009

Сын: Георгиади Леонид Григорьевич

Отец ребёнка: Георгиади Григорий Александрович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
09.04.2013

Сын: Георгиади Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Георгиади Григорий Александрович

Пермь, Пермский, Пермский край
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