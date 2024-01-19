Георгиади (Старикова) Дарья Валерьевна
Место рождения
Дата рождения14.10.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.2006
Рождение ребёнка
13.07.2006
Сын: Георгиади Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Георгиади Григорий Александрович
Рождение ребёнка
16.03.2009
Сын: Георгиади Леонид Григорьевич
Отец ребёнка: Георгиади Григорий Александрович
Рождение ребёнка
09.04.2013
Сын: Георгиади Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Георгиади Григорий Александрович