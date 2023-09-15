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Корвяков Павел Минаев

Место рождения

Черная Слобода, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1814 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1835 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Корвяков Минай Андреев

Мать: не указана

Черная Слобода, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Корвяков Иван Павлов

Мать ребёнка: Матрена Григорьева

Черная Слобода, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Корвяков Петр Павлов

Мать ребёнка: Матрена Григорьева

Черная Слобода, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Григорьева

Смерть
Неизвестно
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