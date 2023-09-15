Корвяков Павел Минаев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Корвяков Минай Андреев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Корвяков Иван Павлов
Мать ребёнка: Матрена Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Корвяков Петр Павлов
Мать ребёнка: Матрена Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Григорьева
Смерть
Неизвестно
Russia