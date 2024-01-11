Дасаев Мирхафиз
Место рожденияс.Кобылкино,Пензенская область, Каменский район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1960
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дасаев Шарафетдин
Мать: не указана
с.Кобылкино,Пензенская область, Каменский район
Рождение ребёнка
11.02.1931
Сын: Дасаев Якуб
Мать ребёнка: ?
Пензенская область, Каменский район,с. Кобылкино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дасаев Аюб
Мать ребёнка: ?
Пензенская обл. Каменский р-он, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дасаев Исмаил
Мать ребёнка: ?
Пензенская обл. Каменский р-он, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дасаев Исхак
Мать ребёнка: ?
Пензенская обл. Каменский р-он, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тинчурина Разыя
Мать ребёнка: ?
Пензенская обл. Каменский р-он, с.Кобылкино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Около 1960