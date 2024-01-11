Дасаев Мирхафиз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДасаев Мирхафиз

Дасаев Мирхафиз

Место рождения

с.Кобылкино,Пензенская область, Каменский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1960

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дасаев Шарафетдин

Мать: не указана

с.Кобылкино,Пензенская область, Каменский район
Рождение ребёнка
11.02.1931

Сын: Дасаев Якуб

Мать ребёнка: ?

Пензенская область, Каменский район,с. Кобылкино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дасаев Аюб

Мать ребёнка: ?

Пензенская обл. Каменский р-он, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дасаев Исмаил

Мать ребёнка: ?

Пензенская обл. Каменский р-он, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дасаев Исхак

Мать ребёнка: ?

Пензенская обл. Каменский р-он, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ряися

Мать ребёнка: ?

Пензенская обл. Каменский р-он, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тинчурина Разыя

Мать ребёнка: ?

Пензенская обл. Каменский р-он, с.Кобылкино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Около 1960
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close