Шкарина Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1910
Дочь: Шкарина Зинаида Дионисиевна
Отец ребёнка: Шкарин Дионисий Григорьевич
Запись в метрической книге на 1910 год, части первой, о родившихся, данной в церковь 58 пехотного Прагского полка,снимок 743. Полковой священник Парфений Михаилович Холодный. Отец - Дионисий Григорьев... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шкарина Лидия Дионисиевна
Отец ребёнка: Шкарин Дионисий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно