Шкарина Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкарина Наталья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1910

Дочь: Шкарина Зинаида Дионисиевна

Отец ребёнка: Шкарин Дионисий Григорьевич

Запись в метрической книге на 1910 год, части первой, о родившихся, данной в церковь 58 пехотного Прагского полка,снимок 743. Полковой священник Парфений Михаилович Холодный. Отец - Дионисий Григорьев... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкарина Лидия Дионисиевна

Отец ребёнка: Шкарин Дионисий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкарин Дионисий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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