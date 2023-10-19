Ашпалова Апросинья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Ашпалов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Ашпалов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ашпалов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Ашпалов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1845
Отец ребёнка: Ашпалов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ашпалов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858