Ашпалова Апросинья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашпалова Апросинья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Ашпалов Иван Иванович

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Ашпалов Осип Иванович

Отец ребёнка: Ашпалов Иван Иванович

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ашпалов Иван Иванович

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Ашпалов Иван Иванович

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Ашпалов Никонор Иванович

Отец ребёнка: Ашпалов Иван Иванович

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ашпалов Иван Иванович

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ашпалов Иван Иванович

Смерть
После 1858
Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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