Пашко (Лесняк) Марина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.2007
Отец ребёнка: Пашко Олег Михайлович
Рождение ребёнка
28.03.2018
Отец ребёнка: Пашко Олег Михайлович
Рождение ребёнка
03.03.2022
Дочь: Пашко Арина Олеговна
Отец ребёнка: Пашко Олег Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно