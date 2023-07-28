Пашко (Лесняк) Марина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашко (Лесняк) Марина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1985

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.2007

Сын: Пашко Александр Олегович

Отец ребёнка: Пашко Олег Михайлович

Рождение ребёнка
28.03.2018

Сын: Пашко Георгий Олегович

Отец ребёнка: Пашко Олег Михайлович

Рождение ребёнка
03.03.2022

Дочь: Пашко Арина Олеговна

Отец ребёнка: Пашко Олег Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашко Олег Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашко Олег Михайлович

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