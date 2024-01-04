Аграфена Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Глухих Настасья Максимова
Отец ребёнка: Глухих Максим Семенов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Глухих Пелагея Максимова
Отец ребёнка: Глухих Максим Семенов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Глухих Ирина Максимова
Отец ребёнка: Глухих Максим Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно