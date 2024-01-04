Аграфена Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Глухих Настасья Максимова

Отец ребёнка: Глухих Максим Семенов

Сидоровщина, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Глухих Пелагея Максимова

Отец ребёнка: Глухих Максим Семенов

Сидоровщина, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Глухих Ирина Максимова

Отец ребёнка: Глухих Максим Семенов

Сидоровщина, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глухих Максим Семенов

Смерть
Неизвестно
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