Черноярова (Осеева) Мария Ильянична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноярова (Осеева) Мария Ильянична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

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НА
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Место
Комментарий
Рождение
16.08.1924

Отец: Осеев Илья

Мать: Осеева Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернояров Владимир Александрович

Рождение ребёнка
20.10.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернояров Владимир Александрович

Смерть
Неизвестно
Усть-Киран, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия

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