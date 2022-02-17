Черноярова (Осеева) Мария Ильянична
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1924
Отец: Осеев Илья
Мать: Осеева Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернояров Владимир Александрович
Смерть
Неизвестно
Усть-Киран, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия