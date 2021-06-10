Жихарева (Васильева) Валентина Антоновна
Место рождения
Дата рождения28.07.1951
Дата смерти10.06.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1951
Бракосочетание
?.11.1973
Рождение ребёнка
08.10.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жихарев Василий Васильевич
Россия, Московская область, Солнечногорский район, посёлок Крюково
Смерть
10.06.2021
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область