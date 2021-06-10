Жихарева (Васильева) Валентина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жихарева (Васильева) Валентина Антоновна

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Место рождения

Сидоровщина, Поречский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

28.07.1951

Дата смерти

10.06.2021

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1926 г.р.

Муж

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1951

Отец: Васильев Антон Сергеевич

Мать: Васильева Александра Васильевна

Сидоровщина, Поречский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
?.11.1973

Муж: Жихарев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
08.10.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жихарев Василий Васильевич

Россия, Московская область, Солнечногорский район, посёлок Крюково
Смерть
10.06.2021
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
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