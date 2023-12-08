Шадёркина Ирина Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.?
Сын: Шадёркин Артём Васильевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шадёркина Ева Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности