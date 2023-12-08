Шадёркина Ирина Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадёркина Ирина Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.?

Сын: Шадёркин Артём Васильевич

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шадёркина Ева Васильевна

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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