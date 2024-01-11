Аптыкаримовъ Сейфульмулюк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аптыкаримовъ Сейфульмулюк

Место рождения

д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Бегенеев Аптыкарим

Мать: Салиха 2 Жена

д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Фатиха

Мать ребёнка: Ханифя

д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Бибигалифа

Мать ребёнка: Ханифя

д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
1850

Сын: Сейфульмулюков Халиулла Мулла

Мать ребёнка: Ханифя

д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1855

Сын: Сейфульмулюков Загидулла

Мать ребёнка: Ханифя

д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гибадулла

Мать ребёнка: Ханифя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайрулла

Мать ребёнка: Ханифя

Смерть
Неизвестно
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