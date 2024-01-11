Аптыкаримовъ Сейфульмулюк
Место рожденияд.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Бегенеев Аптыкарим
Мать: Салиха 2 Жена
д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
1839
д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Бибигалифа
Мать ребёнка: Ханифя
д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
1850
Сын: Сейфульмулюков Халиулла Мулла
Мать ребёнка: Ханифя
д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1855
Мать ребёнка: Ханифя
д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Смерть
Неизвестно