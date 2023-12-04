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Шабанов Василий Тимофеевич
Шабанов Василий Тимофеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.12.1987
Пол
Мужской
Отец
Шабанов Тимофей Васильевич
1957 г.р.
Мать
Шабанова Татьяна Михайловна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1987
Отец:
Шабанов Тимофей Васильевич
Мать:
Шабанова Татьяна Михайловна
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