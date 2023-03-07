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Маджугинский Владимир Павлович

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Место рождения

Смяч, Чернігівська область

Дата рождения

1884

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Маджугинский Павел Павлович

Мать: Маджугинская Александра Капитоновна

Смяч, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Маджугинский Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Маджугинская Мария

Рождение ребёнка
04.06.1919

Сын: Маджугинский Николай Владимирович

Мать ребёнка: Маджугинская Мария

Смяч, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.02.1928

Дочь: Лях Елена Владимировна

Мать ребёнка: Маджугинская Мария

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маджугинская Мария

Рождение ребёнка
04.12.1935

Дочь: Маджугинская Евдокия Владимировна

Мать ребёнка: Маджугинская Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маджугинский Василий Владимирович

Мать ребёнка: Маджугинская Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маджугинская Зинаида Владимировна

Мать ребёнка: Маджугинская Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маджугинский Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Маджугинская Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маджугинская Мария

Смерть
1946
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