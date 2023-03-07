Маджугинский Владимир Павлович
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Рождение ребёнка
1918
Сын: Маджугинский Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Маджугинская Мария
Рождение ребёнка
04.06.1919
Сын: Маджугинский Николай Владимирович
Мать ребёнка: Маджугинская Мария
Рождение ребёнка
13.02.1928
Дочь: Лях Елена Владимировна
Мать ребёнка: Маджугинская Мария
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маджугинская Мария
Рождение ребёнка
04.12.1935
Дочь: Маджугинская Евдокия Владимировна
Мать ребёнка: Маджугинская Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маджугинский Василий Владимирович
Мать ребёнка: Маджугинская Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маджугинская Зинаида Владимировна
Мать ребёнка: Маджугинская Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маджугинский Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Маджугинская Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маджугинская Мария
Смерть
1946