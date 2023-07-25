Варламова Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1938
Дочь: Варламова Елизавета Захаровна
Отец ребёнка: Варламов Захар Петрович
Рождение ребёнка
15.07.1943
Дочь: Черапкина Мария Захаровна
Отец ребёнка: Варламов Захар Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно