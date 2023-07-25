Варламова Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варламова Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1938

Дочь: Варламова Елизавета Захаровна

Отец ребёнка: Варламов Захар Петрович

Рождение ребёнка
15.07.1943

Дочь: Черапкина Мария Захаровна

Отец ребёнка: Варламов Захар Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варламов Захар Петрович

Смерть
Неизвестно
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