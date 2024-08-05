Манелова (Телюкова) Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манелова (Телюкова) Елена Алексеевна

Место рождения

пгт. Стожковское, Шахтерский район, Донецкая область

Дата рождения

16.01.1965

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1965

Отец: Телюков Алексей Никифорович

Мать: Телюкова (Звягинцева) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манелов Станислав Васильевич

Отец ребёнка: Манелов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манелов Василий

Рождение ребёнка
26.04.1986

Дочь: Фурдуй (Манелова) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Манелов Василий

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