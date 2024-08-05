Манелова (Телюкова) Елена Алексеевна
Место рожденияпгт. Стожковское, Шахтерский район, Донецкая область
Дата рождения16.01.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1965
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Манелов Станислав Васильевич
Отец ребёнка: Манелов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Манелов Василий
Рождение ребёнка
26.04.1986
Дочь: Фурдуй (Манелова) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Манелов Василий