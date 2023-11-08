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Дарья Лукина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лука или Лукьян Фомин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1896 ст.

Сын: Гавриил Гаврилов

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.09.1903 ст.

Дочь: Анна Гаврилова

Отец ребёнка: не указан

крестные деревни Воронки Иван Васильевич Малышев и девица Елена Лукьянова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Гаврила Васильев

Смерть
Неизвестно
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