Дарья Лукина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лука или Лукьян Фомин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1896 ст.
Сын: Гавриил Гаврилов
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.09.1903 ст.
Дочь: Анна Гаврилова
Отец ребёнка: не указан
крестные деревни Воронки Иван Васильевич Малышев и девица Елена Лукьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно