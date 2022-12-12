Мельникова (Терехова) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Терехова) Наталья Петровна

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Место рождения

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

27.08.1905

Дата смерти

14.02.1985

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1905

Отец: Терехов (терихов) Пётр Иванович

Мать: Терехова Феврония Филипповна

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.01.1925

Дочь: Мария Илларионовна

Отец ребёнка: Мельников Илларион Петрович

хутор Петровск
Рождение ребёнка
01.01.1926

Дочь: Анна Илларионовна

Отец ребёнка: Мельников Илларион Петрович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Мельников Василий Илларионович

Отец ребёнка: Мельников Илларион Петрович

Volgograd Oblast Russia
Рождение ребёнка
14.10.1935

Сын: Мельников Александр Илларионович

Отец ребёнка: Мельников Илларион Петрович

Volgograd Oblast Russia
Рождение ребёнка
11.05.1939

Сын: Мельников Виктор Илларионович

Отец ребёнка: Мельников Илларион Петрович

Volgograd Oblast Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Илларионовна

Отец ребёнка: Мельников Илларион Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.02.1985
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