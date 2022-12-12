Мельникова (Терехова) Наталья Петровна
Место рождения
Дата рождения27.08.1905
Дата смерти14.02.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1905
Рождение ребёнка
14.01.1925
Дочь: Мария Илларионовна
Отец ребёнка: Мельников Илларион Петрович
хутор Петровск
Рождение ребёнка
01.01.1926
Дочь: Анна Илларионовна
Отец ребёнка: Мельников Илларион Петрович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Мельников Василий Илларионович
Отец ребёнка: Мельников Илларион Петрович
Volgograd Oblast Russia
Рождение ребёнка
14.10.1935
Сын: Мельников Александр Илларионович
Отец ребёнка: Мельников Илларион Петрович
Volgograd Oblast Russia
Рождение ребёнка
11.05.1939
Сын: Мельников Виктор Илларионович
Отец ребёнка: Мельников Илларион Петрович
Volgograd Oblast Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Илларионовна
Отец ребёнка: Мельников Илларион Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.02.1985