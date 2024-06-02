Федюкин Григорий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Федюкин Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Федюкина Авдотья Алексеевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Федюкина) Арина Григорьевна
Мать ребёнка: Федюкина Авдотья Алексеевна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Федюкин Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Федюкина Авдотья Алексеевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Федюкина) Авдотья Григорьевна
Мать ребёнка: Федюкина Авдотья Алексеевна
Смерть
Неизвестно