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Федюкин Григорий Андреевич

Место рождения

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Федюкин Андрей Иванович

Мать: Федюкина Анна Терентьевна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федюкина Авдотья Алексеевна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Федюкин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Федюкина Авдотья Алексеевна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Федюкина) Арина Григорьевна

Мать ребёнка: Федюкина Авдотья Алексеевна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Федюкин Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Федюкина Авдотья Алексеевна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Федюкина) Авдотья Григорьевна

Мать ребёнка: Федюкина Авдотья Алексеевна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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