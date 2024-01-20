Смирнова Марина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Марина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1978

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2003 г.р.

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1978

Отец: Малышев Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
31.07.2003

Дочь: Смирнова Ангелина Андреевна

Отец ребёнка: Смирнов Андрей Михайлович

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