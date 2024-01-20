Смирнова Марина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1978
Отец: Малышев Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
31.07.2003
Дочь: Смирнова Ангелина Андреевна
Отец ребёнка: Смирнов Андрей Михайлович