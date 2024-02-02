Кофтунова Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковтунов Виктор Пантелеевич
Отец ребёнка: Ковтунов Пантелей Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковтунов Сергей Пантелеевич
Отец ребёнка: Ковтунов Пантелей Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Пантелеевна
Отец ребёнка: Ковтунов Пантелей Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Пантелеевна
Отец ребёнка: Ковтунов Пантелей Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кофтунов Алик Пантелеевич
Отец ребёнка: Ковтунов Пантелей Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковтунов Борис Пантелеевич
Отец ребёнка: Ковтунов Пантелей Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно