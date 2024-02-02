Кофтунова Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кофтунова Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковтунов Виктор Пантелеевич

Отец ребёнка: Ковтунов Пантелей Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковтунов Сергей Пантелеевич

Отец ребёнка: Ковтунов Пантелей Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Пантелеевна

Отец ребёнка: Ковтунов Пантелей Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Пантелеевна

Отец ребёнка: Ковтунов Пантелей Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кофтунов Алик Пантелеевич

Отец ребёнка: Ковтунов Пантелей Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковтунов Борис Пантелеевич

Отец ребёнка: Ковтунов Пантелей Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковтунов Пантелей Герасимович

Смерть
Неизвестно
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