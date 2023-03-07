Тронин Юрий Михайлов
Место рождениядер. на Овсяниковской дороге (Талашменки), Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1690
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: Тронин Михаил Иванов
Мать: не указана
дер. на Овсяниковской дороге (Талашменки), Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1705
Дочь: Февронья Юрьева
Мать ребёнка: Тронина Матрена Филиппова
дер. на Овсяниковской дороге (Талашменки), Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. на Овсяниковской дороге (Талашменки), Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710