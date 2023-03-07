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Тронин Юрий Михайлов

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Место рождения

дер. на Овсяниковской дороге (Талашменки), Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1655 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1690 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: Тронин Михаил Иванов

Мать: не указана

дер. на Овсяниковской дороге (Талашменки), Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1705

Дочь: Февронья Юрьева

Мать ребёнка: Тронина Матрена Филиппова

дер. на Овсяниковской дороге (Талашменки), Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тронина Матрена Филиппова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. на Овсяниковской дороге (Талашменки), Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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