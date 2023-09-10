Марков Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1928
Дата смерти12.03.1982
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1928
Рождение ребёнка
28.10.1953
Сын: Марков Николай Владимирович
Мать ребёнка: Маркова Надежда Сергеевна
Рождение ребёнка
23.06.1959
Дочь: Субботина Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Маркова Надежда Сергеевна
Рождение ребёнка
01.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маркова Надежда Сергеевна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
12.03.1982