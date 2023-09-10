Марков Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марков Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1928

Дата смерти

12.03.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1928

Отец: Марков Михаил Максимович

Мать: Маркова Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
28.10.1953

Сын: Марков Николай Владимирович

Мать ребёнка: Маркова Надежда Сергеевна

Рождение ребёнка
23.06.1959

Дочь: Субботина Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Маркова Надежда Сергеевна

Рождение ребёнка
01.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маркова Надежда Сергеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
12.03.1982
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