Кочнева Валентина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочнева Валентина Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Кочнев Леонтий Яковлевич

Мать: Варвара Михайловна

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