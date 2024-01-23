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Кочнева Валентина Леонтьевна
Кочнева Валентина Леонтьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1939
Пол
Женский
Отец
Кочнев Леонтий Яковлевич
1900 г.р.
Мать
Варвара Михайловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец:
Кочнев Леонтий Яковлевич
Мать:
Варвара Михайловна
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